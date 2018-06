الوجه الآخر للإرهابيين.. التخغي تحت أثواب النساء

المتوسط:

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة لأحد العناصر الإرهابية متخفيا في زي نسائي لسيدة منتقبة، حيث تم كشفه بعد إلقاء القبض عليه من قبل القوات المسلحة الليبية، خلال عملياتها المتواصلة لتطهير مدينة درنة من الإرهاب.

وأضافت عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «إن العنصر الإرهابي الذي تخفى في زي سيدة منتقبة، تم إلقاء القبض عليه خلال محاولة فراره في منطقة شيحا الغربية من قبل القوات المسلحة الليبية»

وترصد صحيفة «المتوسط» تفاعل الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي وما وينشرونه عن العملية التي أطلقها الجيش الليبي مطلع مايو الماضي لتحرير مدينة درنة كاملة من جماعات الإرهاب والتطرف.

وذكرت مصادر أن عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية الذين تم القبض عليهم خلال عملية تحرير درنة من الجماعات الإرهابية وصل عددهم إلى 260 إرهابيا تم أسرهم في المدينة درنة، بينهم 19 مصري، و11 تونسيا، و7 سودانيين، و4 سوريين، وفلسطينيان و جزائري و موريتاني وتركي.

وكان خليفة العبيدى رئيس شعبة الإعلام الحربى التابعة القوات المسلحة الليبية، قد أكد سيطرة قوات الجيش الليبى على منطقتي شيحا الغربية بالكامل، موضحًا أن القوات المسلحة الليبية عثرت على أسلحة وذخائر بكميات كبيرة.

وفجر إرهابى نفسه فى صفوف قوات الجيش الليبى بميدان الصحابة فى درنة، ما أدى لمقتله وحدوث أضرار مادية فقط فى المكان.

