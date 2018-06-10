لنقي :مبادرة المشري نوع من تسجيل المواقف

علق عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي لـ بوابة افريقيا على رسالة رئيس المجلس الأعلى للدولة التى بعثها لرئيس مجلس النواب حول إمكانية زيارة وفد من مجلس الدولة بوفد كبير إلى دار السلام طبرق للتفاهم والتوافق وإيجاد حلول وسط ترضي الجميع، بدون مغالبة أو إقصاء .

و أضاف لنقي بأنه يجب ان تكون تلك الدعوة نابعة من المصلحة العامة للأمة ،مشيراً بأن المشري يحاول أن يتحرر من خلفيته الحزبية ويقدم شيئ قبل إنتهاء ولايته فى نهاية العام الحالي .

وأكد لنقي أن هذا الباب ليس سهل الولوج اليه كما يتصوره المشري، والأسباب معروفة، الأمر الذي اعتبره لنقي نوع من تسجيل المواقف و فقاعة إعلامية ليست في وقتها وأن إحتمال المفاجأة قائم على حد وصفه.

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