الغرفة الأمنية «صبراته»: سمعة المهربين الليبيين تجاوزت الحدود

أكدت الغرفة الأمنية في صبراتة، أن القرار الأممي الذي صدر أول أمس الخميس عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولى بتسمية رؤوس هذه الميليشيات بالاسم يعد دليلا على أن سمعة هؤلاء المجرمين تجاوزت الحدود

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم السبت أطلعت “المتوسط” على نسخة منه، وأن ممارسة تلك الميلشيات للجريمة بات أمرا مفروغا منه و ليس محلا للتشكيك، أو كما يدعى مناصرو تلك الميلشيات كذبا و بهتانا بأن هؤلاء ماهم إلا ثوار أنقياء تم استهدافهم لتصفية حسابات سياسية.

وتساءلت الغرفة، في بيانها، هل أحداث فبراير قامت لتكون غطاء لإجرام هؤلاء أو تمنحهم صكوك الغفران و جعلهم فوق كل القوانين و النواميس؟ و هل مجلس الأمن الدولى و لجنة العقوبات التابعة له تستهدف الثوار و تسعى للانتقام منهم؟

وشددت الغرفة، على أن أحداث فبراير قامت من أجل الحرية والديمقراطية و التداول السلمى على السلطة، وهو ما نؤمن به و نقاتل من أجله و ننحاز له، ومهما حاولت بعض الأبواق تشويه مسيرتنا أو التشويش عليها من خلال بث الفتن و الإشاعات، مؤكدين مواصلتهم بالسير نحو أهدافهم.

جاء ذلك خلال بيان تؤكد فيه الغرفة أمام الرأي العام على صدق قضيتها في الحرب الأخيرة ضد ميلشيات مجرمة امتهنت الجريمة المنظمة و تهريب البشر و الوقود ومارست حجز الحرية و القتل و التعذيب خارج القانون ، فضلا عن تنكيلها للجثث بالشوارع و تعطيل تفعيل الأجهزة الأمنية .

