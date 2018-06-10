الحبري: الترتيبات المالية التي أقرتها الوفاق مخالفة للقانون المالي للدولة

العنوان-ليبيا

أكد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، الترتيبات المالية التي أقرتها حكومة الوفاق مخالفة للقانون المالي للدولة.

وقال الحبري في مقابلةتلفزيونية السبت، إن رئيس لجنة المالية في مجلس النواب يحوّل الميزانية برسالة رسمية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، والأخير يستخدمها كغطاء لصرف أموال الترتيبات المالية.

وأضاف أن الترتيبات المالية تصدر من المجلس الرئاسي دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهي يجب أن تصدر عن الجهة التشريعية، واتهم مصرف ليبيا المركزي بأنه ترك وظيفته الأساسية وأصبح طرفا منفردا في الصراع.

ورأى الحبري أن الصديق الكبير يعتبر المصرف ملكية شخصية، ويستعمل ثغرات قانونية لصرف أموال الترتيبات المالية.

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