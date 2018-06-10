الوطنية للنفط ترحب بفرض المجتمع الدولي عقوبات على المهربين

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط السبت، بقرار مجلس الأمن القاضي بفرض عقوبات على ستة أشخاص؛ لضلوعهم في عمليات التهريب، وتهريب البشر.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالقرار والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتقديم الأفراد “المستفيدين” من التهريب إلى العدالة، وفق المكتب الإعلامي للمؤسسة.

ودعا صنع الله إلى توسيع هذه القائمة لتشمل من وصفهم بـ”العصابات الإجرامية”، بما في ذلك مهربي الوقود الذين يحاولون سرقة النفط الخام.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات الخميس الماضي، على ستة أشخاص، منهم خمسة ليبيون؛ لضلوعهم في عمليات التهريب، وتهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا.

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