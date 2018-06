الإرهابي «مادي» في قبضة الجيش

المتوسط:

ألقت القوات المسلحة الليبية، علي أحد العناصر الإرهابية، مساء أول أمس الجمعة، أثناء هروبه من محور الصحابة بوسط مدينة درنة بحسب مصادر مسئولة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الأحد، أن الإرهابي يدعى ” مادي بن ناصر” أ 8 يونيو من مواليد 1993 ومن سكان حي بن ناصر في منطقة الساحل الشرقي.

وأضاف المصدر أنه ضمن السرية الأمنية لدي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل، وعرف عنه أيضا بتحريضه المستمر عبر سوشيال ميديا والوشايه بمن يؤيد القوات المسلحه في مدينة درنة.

