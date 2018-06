البقرة : تخاذلنا مع أنصار الكرامة في تاجوراء والمقابر أولى لهم

المتوسط :

أوضحت ميلشيا بشير خلف الله الملقب بـــ(البقرة)أو المعروفة باسم كتيبة 33 مشاه أن خطيب الجمعة الذي دعا بأحد المساجد على ضرورة دعم ثوار ومجاهدي درنة بالمال والسلاح، محملا الحكومات خذلان المجاهدين في درنة وقنفوذة.

وأكدت ميلشيا بشير خلف الله، في تدوينه لها أمس السبت على أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”،أن ماحدث من أتباع الكرامة في المسجد و خارجه يعد هرج و مرج .

وقالت الكتيبة “أن هؤلاء الذين تسامحنا معهم صار صوتهم يعلو في تاجوراء ولولا تخاذل بعض الاخوة لكانت المقابر أولى لهم وبهم كمثل الذين من قبلهم ، لن نخذل المجاهدين والثوار الحقيقيين”، بحسب نص التدوينه.

