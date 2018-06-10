المرصد تنفرد بنشر مقترح بين أعضاء الرئاسي لتعديل وزاري بـ30 وزارة مقسمة بحسب المناطق

ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد ، السبت ، على نسخة من مقترح لتوزيع الوزارات ضمن جولات ومناقشات التعديل الوزاري المرتقب بحكومة الوفاق .

وبحسب نسخة عن ذات المقترح فأنه جرى بعد إجتماع غير معلن يرجح بأنه عُقد فى تونس نهاية الشهر المنصرم بين كل من رئيس وأعضاء الرئاسي فائز السراج وفتحي المجبري وعلي القطراني واحمد معيتيق وعبدالسلام كجمان .

فيما لم يحضر الاجتماع وزراء الدولة فى المجلس الرئاسي ، أحمد حمزة ومحمد عماري زايد وينص الاتفاق على ان تكون عدد الوزارات المقترحة فى التعديل 30 وزارة تُفصل فيها وزارة الخارجية الى خارجية وتعاون دولي والتعليم الى تعليم عام وتعليم عالي .

على ان يكون لكل وزارة وكيلين إثنين من ” الاقاليم الاخرى ” التي ليس منها الوزير مع تعليق وزارة الدفاع وان تكون هناك هيئتين هما هيئة المصالحة الوطنية وشؤون المرأة والطفل .

وستكون الوزارات مقسمة على حساب الاقاليم حيث سيكون لـ ” أقليم طرابلس ” كل من وزارات الخارجية والداخلية والتخطيط والاتصالات والمعلومات وكذلك المواصلات والنقل .

وستكون ايضاً وزارات التربية والتعليم ادعام والتكوين والتدريب المهني والثروة البحرية والشباب والرياضة والثقافة والشهداء والجرحى أيضاً من حصة ” إقليم طرابلس ” .

اما بالنسبة لحصة ” اقليم برقة ” فستكون الشؤون الاجتماعية والتهيئة العمرانية وإعادة الاعمار على ان يرشح وزراء هذه الوزارات نواب الدائرة الاولى تضاف لها وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة والبيئة التي يرشح وزرائها نواب الدائرة الثانية .

اما وزارات التعاون الدولي والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والنفط والغاز فهي كذلك من نصيب ” اقليم برقة ” على ان يرشح وزرائها نواب الدائرتين الثالثة والرابعة .

وصولاً الى ” إقليم فزان ” فستكون حصته وزارات العدل والعمل والاوقاف والحكم المحلي والاسكان والمرافق والصناعة والثروة المعدنية والزراعة والثروة الحيوانية تضاف لها السياحة والآثار .

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