الهلال الأحمر يعلن توفير ممر أمن لـ 1800 عائلة بمدينة درنة

أعلن الهلال الأحمر الليبي، توفير ممر أمن مأمن لمساعدة 1800 عائلة تقطن بأماكن اشتباك مختلفة بمدينة درنة.

وكانت قد أرسلت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي وبالتعاون مع اللجنة الدولية 1000 حصة غذائية عن طريق البوابة الشرقية لمدينة درنة وتخزينها في منطقة باب طبرق والفتايح.

وأكدت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أنه سيتم توزيع الحصة الغذائية على مستحقيها بعد اجراء الترتيبات.

ويشار إلى أن غرفة عمليات الكرامة أعلنت في بيان الاثنين الماضي ، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة، وبينت أنها ما تزال تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

