شركة البريقة: نواصل ملاحقة تجار إسطوانات الغاز

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغازعن استمرارها في ملاحقة مشرفي موزعي الغاز الذين يمتهنون المتاجرة في مخصصات مستودعاتهم ببيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

وأوضح مدير مكتب الاعلام بالشركة أحمد المسلاتي، أن الشركة تسعى لحل إشكالية النقص الحاصل في إسطوانات الغاز من خلال العمل بالتكاثف مع البلديات التي بدورها تتخذ آلية تنظيمية لتوفير الإسطوانات للمستهلكين.

وأضاف المسلاتي أن البلديات تستلم من المواطنين إسطواناتهم الفارغة لقاء استلامهم ايصال مؤقت لتوفر لهم أخرى بديلة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة.

وبين المسلاتي أن الشركة نتيجة لفقدانها مخزونها الاستراتيجي من الإسطوانت في العام 2014 بسبب تعرض مخازن الشركة للاحتراق، تقدمت بطلب لجهات الاختصاص لتوريد كميات بديلة من الإسطوانات ولازالت في انتظار توريد الكمية الحاصلة على الموافقة.

وتوقع مدير مكتب الإعلام أن تصل الكميات الموردة من الإسطوانات خلال الفترة القادمة مبينا أنه كان يتوقع لها الوصول قبل شهر رمضان المبارك .

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أعلنت في تصريحات سابقة عن عزمها توريد كمية من إسطوانات الغاز وبيعها للمواطنيين عبر كتيب العائلة بسعر خمسين دينارا تقريبا.

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