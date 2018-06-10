قوة حماية وتأمين سرت تعلن الطوارئ داخل المدينة

قال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت، سالم الاميل، إن القوة أعلنت حالة النفير لكامل قوتها داخل المدينة، وفي الأودية جنوب وشرق سرت تحسبا لأي طارئ.

وأوضح الأميل أن قرار الطوارئ جاء بعد مقتل مواطن، الجمعة، في طريق زلة على أيدي عناصر تنظيم الدولة، وسط أنباء عن استيقاف للتنظيم في طريق زلة سرت.

وفي وقت سابق حذر رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت الزروق سويطي، من زيادة العمليات الإرهابية في ليبيا بسبب تسرب أفراد من تنظيم الدولة “داعش” المنتشرة في جنوب سرت إلى باقي المدن، وفق قوله.

وقال سويطي في بيان له أمس الثلاثاء، إن اللجنة حذرت مرارا من خطر الجماعات الإرهابية ووجود بقايا من التنظيم جنوب سرت، موضحا أنه ناشد وزير الداخلية السابق بشأن خطورة وجود هذه المجموعات وأنها قد تستهدف شخصيات ومقار في البلاد ثأرا لهزيمتها في سرت.

يذكر أن القوة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية عسكرية طاردت من خلالها فلول تنظيم داعش المنتشرة في صجراء المنطقة الوسطى وبني وليد.

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