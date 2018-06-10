حرس السواحل البحرية تنقذ 152 مهاجر غير شرعي غرب ليبيا

أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس “الزورق صبراتة”، السبت 152 مهاجر غير شرعي ، من بينهم (19) إمرأة, و (3) أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين، أحدهما في حالة غرق.

وأكد الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، من 11 دولة، بينهم 3 دول عربية “الجزائر، تونس، السودان، مضيفا أن عملية إنقاذ القارب الأول كانت على بعد 20 ميل شمال زوارة، غرب ليبيا.

وأضاف قاسم، أن عملية الإنقاذ للقارب الثاني تمت على بعد 20 ميل شمال منطقة القره بوللي، مشيرا إلى أن القارب كان متهالكاً وفي حالة غرق، حيث قدمت ناقلة النفط الليبية أنوار الخليج المساعدة إلى حين وصول زورق الدورية الذي تولى إنقاذ كافة المهاجرين.

وذكر الناطق باسم البحرية قاسم، أن المهاجرين وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية مساء السبت، حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية، مركز إيواء تاجوراء.

ولفت قاسم إلى أن الظروف التي يعمل فيها أفراد دوريات حرس السواحل صعبة وغير إعتيادية مع نقص الوقود والتموين وخاصة في هذا شهر رمضان.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض الخميس عقوبات على ستة ليبيين لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا، بعدما تخلت روسيا عن تحفظها على طلب للتحرك ضد هؤلاء الأفراد وهم: مصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن ميلاد، وإيرمياس جيرماي، وفيتيوي عبد الرزاق، وأحمد عمر الدباشي، بحسب ما نشرت وكالة رويترز أمس الخميس.

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