«ترامب»: أزمة ليبيا ستحل عندما يتفق أصحاب المصالح

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أزمة ليبيا ستحل في حالة اتفاق أصحاب المصالح، موضحًا أنه سيكون هناك نتائج طويلة الأجل لحل الأزمة الليبية ولكنها إيجابية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، على هامش قمة الدول السبع الكبار المنعقد في كندا، أمس السبت، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، “سارة ساندرز”.

يذكر أن فرنسا قد عقدت اجتماعا في باريس في 29 من مايو المنصرم ضم الأطراف الليبية المتمثلة في رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر لتقريب وجهات النظر.

