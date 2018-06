مصارف سرت تعلن بدء توزيع السيولة النقدية

المتوسط:

أعلنت المصارف التجارية ببلدية سرت، بدء توزيع السيولة النقدية على المواطنتين بحد أدنى يتراوح بين 500 دينار و900 دينار.

ومن جهته، قال الناطق باسم مجلس سرت البلدي محمد الأميل، في تصريحات متلفزة، إن إجمالي الشحنة المالية التي وصلت إلى مصارف سرت بلغت 24 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

يذكر أن مصارف سرت تعاني نقصا في السيولة النقدية لأكثر من أربعة أشهر؛ بحجة عدم توفر طيران لإيصال مخصصات المصارف التجارية.

