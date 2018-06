المتوسط:

أكد مراسل صحيفة المتوسط، وفق مصادر عسكرية مسئولة، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من قتل ثلاث قيادات لتنظيم القاعدة خلال المواجهات التي دارت في منطقة شيحا الشرقيه أمس السبت.

وأوضح مراسلنا بحسب المصدر، أن الثلاث قيادات هم: المفتي الشرعي لمجلس شوري مجاهدي درنه المنحل ويدعي ” مر رفاعي سرور جمعه من مواليد 1970 ويكني بـ” أبوعبدالله”.

وتابع المصدر: “والأخر هو خطيب مسجد حي 400 المدعو ” عبدالسلام العوامي ” مواليد 1991 والمكني ابوعمر ومن سكان حي 400 في منطقة الساحل الشرقي، والثالث القاضي ” أبي بوزيد الشلوي ” من مواليد 1973 ومن مدينة بنغازي وهرب منها خلال العام 2014 وتواجد في مدينه درنه منذ تاربخ هروبه.

وفي ذات السياق، نعت حسابات تابعه لتنظيم القاعدة عبر التليغرام والفيس بوك بشكل رسمي خبر مقتل الثلاث قيادات لديه في معركة اقتحام شيحا اليوم.

وجدير بالذكر أن القوات المسلحه الليبية قد حاصرت القيادي ” سرور ” في مكان سكنه في أحد الأزقة بمنطقة الجبيله خلف مدرسة ” الصفاء ” في 6 يونيو 2018، فاشتبك معهم ما أدى إلي مقتل أطفاله الخمس وزوجاته الثلاث وتمكن من الهروب وهو مصاب عبر منزل آخر يرجع ” لأل الورفلي ” بعد أن قفز فيه وبرفقته امرأة أخري وثلاث أشخاص آخرين.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post مقتل ثلاثة من «القاعدة» في درنة أبرزهم «سرور المصري» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية