المتوسط:

أصدر مركز الاقتصاد والسلام ومقره أستراليا ، تقريرًا بشأن مؤشر السلام العالمي لعام 2018، موضحًا فيه أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أقل منطقة سلمية” في العالم رغم تحسن “طفيف”.

وأضاف التقرير، أن العالم أصبح “أقل سلمًا” من السنوات العشر الماضية (2008 – 2018)، مرجحًا ذلك إلى الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في سوريا وليبيا واليمن ومصر والبحرين، وهو ما يكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات.

وأكد التقرير أن 4 دول من المنطقة حلت في أقل الدول التي تهددها الصراعات، منها سوريا والعراق والصومال وليبيا، وتصدرت أيسلندا قائمة أكثر الدول سلامًا.

وفي ما يتعلق بترتيب الدول العربية في قائمة مؤشر السلام، احتلت الكويت المرتبة الأولى عربيًا، وجاءت في المركز 42 بين 163 دولة، تليها الإمارات (45)، وقطر (56)، والمغرب (71)، وسلطنة عُمان (73)، وتونس (78)، والأردن (98) والجزائر (109)، وموريتانيا (127)، والسعودية (129)، البحرين (130)، وفلسطين (141)، ومصر (142)، ولبنان (147)، والسودان (153). وجاءت سوريا (163) والعراق (160) والصومال (159) واليمن (158) وليبيا (157)، في ذيل قائمة الدول التي تحظى بالسلام حول العالم.

The post ليبيا تحتل المرتبة 157 عالميًا بمؤشر السلام الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية