رفائيل لوزون لـ «الليبيين»: لن تجدوا سلاماً وحان وقت استخدام العصا

أكد رئيس اتحاد اليهود الليبيين في إيطاليا، رفائيل لوزون، أنه سيقيم دعوى قضائية دولية ضد السلطات الليبية أمام الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي للمطالبة بالحصول على تعويضات لليهود الذين قتلوا في الشوارع بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين بعد 2000 سنة من التعايش السلمي.

وأضاف “لوزان”، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن كل الشر والسلبية التي تحدث لليبيا على مدى السنوات الـ 51 الماضية هي عقاب إلهي لما تم فعله لليهود، موضحًا أن من يكتب الدستور الجديد وعد بتضمين حقوق الأقلية اليهودية ولكن لم يتغير شئ وكل هذا أكاذيب.

وتابع : “لقد انتهى وقت المداعبات وحان وقت العصا وليبيا لن تنال سلامًا إذا لم تُنزل العدالة لمواطنيها من اليهود”.

وأكمل: “السلع التي عمل عليها اليهود الليبيون لعقود، ودفع الضرائب وتسبب عدم وجود مشكلة للدولة التي يعيشون فيها في الواقع جلبوا الرفاهية إلى الليبيين”.

