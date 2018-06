المتوسط:

أعلن حرس سواحل قطاع طرابلس، إنقاذ 152 مهاجرًا غير شرعيًا، من بينهم (19) إمرأة, و (3) أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين بـ”الزورق صبراتة”.

ومن جهته، أوضح الناطق باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، أغلبهم من تونس والسودان، مضيفا أن عملية إنقاذ القارب الأول كانت على بعد 20 ميل شمال زوارة.

وأضاف “قاسم”، في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن عملية الإنقاذ للقارب الثاني تمت على بعد 20 ميل شمال منطقة القره بوللي، مشيرا إلى أن القارب كان متهالكاً وفي حالة غرق.

وأكد الناطق باسم البحرية، وصول المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية مركز إيواء تاجوراء.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض الخميس عقوبات على ستة ليبيين لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا، بعدما تخلت روسيا عن تحفظها على طلب للتحرك ضد هؤلاء الأفراد.

The post حرس «سواحل طرابلس» ينقذ 152 مهاجرًا من بينهم نساء وأطفال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية