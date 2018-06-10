بلدية سرت تكرم الرعيل الأول من المتميزين في العمل الوظيفي

كرمت لجنة التنمية البشرية ببلدية سرت عدداً من الرواد من الرعيل الأول الذين قدموا أعمالا وجهودا مميزة طيلة عملهم الوظيفي في السنوات الماضية بمختلف المجالات.

ووفقا للمكتب الإعلامي لبلدية سرت فقد شمل التكريم “أبناء سرت والذين بذلوا الجهد وقدموا طوال سنين شبابهم أعمالا رائدة من أجل الوطن، وعرف عنهم الإخلاص والتفاني في العمل.

ومنحت لجنة التنمية البشرية ببلدية سرت المكرمين شهادة تقدير وعرفان باسم المجلس البلدي سرت وهدايا رمزية.

فقد كرم المجلس البلدي كلاً من الشاعر والكاتب عمر رمضان عمر في مجال الثقافة والعمل الإذاعي، ومحمد خليفة العريشية في مجال الصحة، ومحمود الطروق في مجال الطيران المدني، وفتحي زقلام في مجال المواصلات والبريد، وأحمد السنوسي ابوبريق في مجال الشؤون الاجتماعية، ومحمد البرق في مجال التعليم.

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