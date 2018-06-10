مصارف سرت تشرع في توزيع السيولة النقدية على المواطنين

شرعت المصارف التجارية ببلدية سرت، أمس السبت، في توزيع السيولة النقدية للمواطنين بسقف سحب يتراوح بين 500 دينار و900 دينار بحسب مخصصات كل مصرف.

ووصلت إلى مصارف سرت الخميس الماضي شحنة مالية قيمتها الاجمالية 25 مليون دينار مخصصة للمصارف من منطقة ابوقرين وحتى اهرواة شرقا، عبر مكتب الاصدار التابع للمصرف المركزي بمصراتة.

يذكر أن مصارف سرت تعاني نقصا في السيولة النقدية لأكثر من ثلاثة أشهر؛ بحجة عدم توفر طيران لإيصال مخصصات المصارف التجارية.

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