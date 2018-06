بلدي غريان يتهم أحد أعضاء مجلس النواب بتقسيم المدينة

المتوسط:

أصدر مجلس بلدية غريان، بيانًا تحصلت المتوسط على تسخة منه، بشأن قرار وزير الحكم المحلي المتعلق باستحداث ما يسمي بالمجلس التيسيري للفرغ البلدي.

وأوضح المجلس، أن تفاضيل ما حدث بخصوص استخداث مجلس تسيري للفرع البلدي العريان مفصولا عن بلدية غريان وموازيا للفرع البلدي العربان والذي بدأ من قرار رئيس الحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية بعد انتخاب مجلس النواب.

وتابع: “وكان من بين أعضاء النواب أخد أبناء العريان المقيمين في الخارج والذي ترشح لنثيل أهالي مدينة غريان وللأسف لم يكن له تواصل مع القاعدة الناخبة بالمدينة واستغل مكانه قي المجلس لتقسم البلدية برغم من تواصل العديد من أيناء المدينة معه لايضاح خطورة ما يسعى إليه”.

