ضبط موقع يضم مهاجرين غير شرعيين غرب زوارة

في إطار المجهودات التي تبذلها مديرية أمن زواره للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ونتيجة للمتابعة والتحريات والدوريات المنتشرة في كل المواقع المستهدفة، تم ليلة الأحد إحباط محاولة لتهريب بشر غرب مدينة زواره.

فبعد تحريات لفرق أمنية تابعة لمديرية أمن زواره تمت معرفة الموقع الذي يضم المهاجرين وقامت قوة امنية بمحاصرة المكان الواقع غرب مدينة زواره، وضبط 84 مهاجرا كانوا يستعدون لركوب البحر في ساعة متأخرة من هذه الليلة، وهم من جنسيات افريقية ومغربية وباكستانية وكلهم من الرجال.

وتم نقل هؤلاء المهاجرين لمقر مديرية أمن زواره لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم ليتم بعد ذلك نقلهم إلى جهات الاختصاص لترحيلهم.

وفى هذا الصدد أفاد أحد الضباط المكلفين بملف محاربة الهجرة غير الشرعية بمدينة زواره، أن المديرية أخدت على عاتقها محاربة هذه الظاهرة داخل حدودها الإدارية، ولن تدخر جهدا للحد من تجارة البشر التي ترفضها كل المواثيق والأعراف الدولية، فرغم قلة الإمكانيات تقوم المديرية بمجهودات كبيرة في هذا الملف حيث أحبطت خلال فترة عدة محاولات لتهريب البشر وكانت بالمرصاد للعصابات التي لا تراعي حرمة هذا الشهر.

وأكد الضابط المكلف ان التحريات والدوريات مستمرة لإحباط محاولات تهريب البشر من داخل حدود مديرية امن زواره.

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