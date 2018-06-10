الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر يكثف حملته للسيطرة على درنة

كثف الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر حملته للسيطرة على مدينة درنة الساحلية في شرق ليبيا. وأكدت وسائل إعلام ليبية أن قوات الجيش الليبي بات يسيطر بشكل كامل على منطقتي شيحا الغربية وشيحا الشرقية بعد معارك ضارية ضد من وصفوا بالإرهابيين في مدينة درنة. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المشير حفتر قبل أيام اقتراب ماوصفه بـ”ساعة النصر والتحرير”.

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