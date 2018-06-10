إنقاذ 152 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس

أنقذ ” حرس سواحل طرابلس ” 152 مهاجرا غير شرعي من بينهم (19) امرأة, و (3) أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين بـ”الزورق صبراتة”.

ومن جهته، أوضح الناطق باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، أغلبهم من تونس والسودان، مضيفا أن عملية إنقاذ القارب الأول كانت على بعد 20 ميل شمال زوارة.

وأضاف “قاسم”، في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن عملية الإنقاذ للقارب الثاني تمت على بعد 20 ميل شمال منطقة القره بوللي، مشيرا إلى أن القارب كان متهالكاً وفي حالة غرق.

وأكد الناطق باسم البحرية، وصول المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

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