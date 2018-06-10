درنة : مقتل ثلاثة من “القاعدة” أبرزهم المصري ” سرور”

نقلت وسائل عن مصادر عسكرية مسؤولة، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من قتل ثلاث قيادات لتنظيم القاعدة خلال المواجهات التي دارت في منطقة شيحا الشرقيه أمس السبت.

وقالت الوسائل بحسب المصدر، أن الثلاث قيادات هم: المفتي الشرعي لمجلس شوري مجاهدي درنه المنحل ويدعي ” مر رفاعي سرور جمعه من مواليد 1970 ويكني بـ” أبوعبدالله”.

وتابع المصدر: “والآخر هو خطيب مسجد حي 400 المدعو ” عبدالسلام العوامي ” مواليد 1991 والمكني أبو عمر ومن سكان حي 400 في منطقة الساحل الشرقي، والثالث القاضي ” أبي بوزيد الشلوي ” من مواليد 1973 ومن مدينة بنغازي وهرب منها خلال العام 2014 وتواجد في مدينه درنه منذ تاريبخ هروبه.

وفي ذات السياق، نعت حسابات تابعه لتنظيم القاعدة عبر التليغرام والفيس بوك بشكل رسمي خبر مقتل الثلاث قيادات لديه في معركة اقتحام شيحا اليوم.

وجدير بالذكر أن القوات المسلحة الليبية قد حاصرت القيادي ” سرور ” في مكان سكنه في أحد الأزقة بمنطقة الجبيلة خلف مدرسة ” الصفاء ” في 6 يونيو 2018، فاشتبك معهم ما أدى إلى مقتل أطفاله الخمس وزوجاته الثلاث وتمكن من الهروب وهو مصاب عبر منزل آخر يرجع ” لآل الورفلي ” بعد أن قفز فيه وبرفقته امرأة أخري وثلاث أشخاص آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية