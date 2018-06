“النائب الأول لرئيس الاستشاري ” يكشف لـ” المتوسط” موعد مغادرة الأبرق

خاص المتوسط

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ” ناجي مختار” في اتصال مع صحيفة “المتوسط ” أن وفد المجلس المتمثل في لجنة أزمة الجنوب سيغارد الأبرق غدا الاثنين متجها إلى العاصمة طرابلس بعد انتهاء لقاء رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”

يشار الى ان مختار، أكد أن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والسياسية بالجنوب فحسب دون التطرق إلى أي أمور نقاشية اخرى.

وأشار “مختار”، إلى أن الهدف من الاجتماع مع مجلس النواب هو ترتيب المشهد الأمني والخدمي بالجنوب بشكل عملي وفعال بسبب غياب دور حكومة الوفاق في تلك المنطقة.

وأوضح مختار، أن الاجتماع تناول عدد من الآليات حول إيجاد سلطة حاكمة قوية بالجنوب لمعالجة كافة الأزمات التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين، مؤكدا بأن ثمة خطوات تم الاتفاق عليها لتحقيق الاستقرار بالجنوب، معلنا الكشف عنها في وقت لاحق.

