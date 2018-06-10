"كتاب الله" يجمع المهاجرين غير الشرعيين في مسابقة رمضانية

تحت شعار كتاب الله يجمعنا” نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مساء أمس السبت بالتعاون مع وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية فرع تاجوراء مسابقة في حفظ القراّن الكريم للمهاجرين غير الشرعيين بمركز الإيواء تاجوراء.

وشهدت المسابقة مشاركة عدد كبير منهم ممن يحملون الجنسيات الأفريقية والأسيوية.

وفي ختام المسابقة تم توزيع الجوائز على كل الفائزين والمشاركين، بحضور مدير الفرع الذي أثنى على الجهود التي بذلت من القائمين على المسابقة وكذلك المشاركين الذين جاهدوا لحفظ آيات من القرآن الكريم، متمنيا لهم مستقبلا مزدهرا على طريق العلم والنور.

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