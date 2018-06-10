خاص المتوسط

كشف رئيس لجنة الدفاع ومكافحة الإرهاب بمجلس الدولة، ” بلقاسم دبرز” أن الهدف من زيارة لجنة معالجة أزمة الجنوب بالمجلس الاستشاري الى القبة هو التواصل مع جميع الاطراف المؤثرة لحلة مشاكل الجنوب المتفاقمة.

وقال ” دبرز” في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى إلى ارساء مظاهر الدولة ومؤسساتها ودعم وابراز سلطة الدولة في الجنوب

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، أكد أن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والسياسية بالجنوب فحسب دون التطرق إلى أي أمور نقاشية اخرى.

وأشار “مختار”، إلى أن الهدف من الاجتماع مع مجلس النواب هو ترتيب المشهد الأمني والخدمي بالجنوب بشكل عملي وفعال بسبب غياب دور حكومة الوفاق في تلك المنطقة.

وأوضح مختار، أن الاجتماع تناول عدد من الآليات حول إيجاد سلطة حاكمة قوية بالجنوب لمعالجة كافة الأزمات التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين، مؤكدا بأن ثمة خطوات تم الاتفاق عليها لتحقيق الاستقرار بالجنوب، معلنا الكشف عنها في وقت لاحق.

The post ” دبرز” يوضح لـ” المتوسط” أهداف اجتماع الاستشاري مع “عقيلة صالح ” بالقبة appeared first on صحيفة المتوسط.

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