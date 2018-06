“الإعلام الخارجي بالوفاق” يكلف 3 موظفات لرصد انتهاكات خطاب الكراهية في الإعلام

كلف مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني” أحمد الأربد” ثلاث سيدات ليبيات موظفات بإدارة الإعلام الخارجي بمسؤولية متابعة وإدارة ملف حرية الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وخطاب الكراهية والعنف في الإعلام المعتمد من الإدارة.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس فان الثلاث سيدات هن شاذلية ميلاد الزرقاني وهند ميلاد الشركزي وشيماء محمد الصويعي.

ويأتي استحداث هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الجديدة لأعمال إدارة الإعلام الخارجي في دعم حرية الصحافة والإعلام بالإضافة إلى رصد ورفض خطاب الكراهية والعنف في الإعلام ومتابعة أي انتهاكات أو إساءة للصحفيين والاعلاميين المعتمدين بإدارة الإعلام الخارجي.

وتسعى الإدارة إلى ترسيخ مفهوم الحرية بما يتماشى مع قيم و مبادئ المجتمع الليبي السمحة و ترسيخا لمواثيق وعهود ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها مع العمل بالتوازي على رفض أي ممارسات لتعزيز خطاب الكراهية و دعوات العنف و الانقسام و الإقصاء وذلك من منطلق الإدارة في العمل على تجسيد الود و الاحترام المتبادل والمحبة في المشهد الليبي للوصول إلى مناخ مشجع من الجميع عامة ومن الوسط الصحفي و الإعلامي خاصة و بمشاركة مجتمعية ليبية واسعة بدون قيود أو أبعاد لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا الجديدة التي تجمع كل الليبيين بدون استثناء أو إقصاء لأحد و بما يخدم الشعب الليبي و يعود بالنفع والفائدة عليه.

