الهلال الأحمر يقدم مساعدات إلى 1800 عائلة في درنة

أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، عن تقديمه مساعدات إلى 1800 عائلة تقطن بأماكن اشتباك مختلفة في مدينة درنة، عقب توفير ممر أمن لهم في المدينة.

وأعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، في وقت سابق أنها قامت بالتعاون مع اللجنة الدولية بإرسال 1000 حصة غذائية عن طريق البوابة الشرقية لمدينة درنة وتم وضعها بالمخازن في منطقة باب طبرق والفتايح، موضحة انه سيتم التوزيع على المستحقين بعد إجراء الترتيبات اللازمة.

وأوضح المكتب الإعلامي للهلال الأحمر انه تم تشكيل فريق طوارئ تابع للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي مكلف بعدد من المهام في مدينة درنة.

وكان الهلال الأحمر أعلن إجلاء أكثر من 320عائلة من مختلف أحياء مدينة درنة بسبب الاشتباكات بالمدينة كما تم انتشال عدد 9 جثث مجهولة الهوية وتم دفنها بمقبرة الفتائح.

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