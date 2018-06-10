قوة مكافحة الارهاب تطالب بتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ليبيا الشرقية

ليبيا – تمكنت قوة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة بالتعاون مع كتيبة 418 حرس الحدود امساعد أمس السبت من إلقاء القبض على مجموعة من المتسللين عبر الدروب الصحراوية.

القوة قالت بحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن منفذ امساعد البري إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تأتي بشكل شبه يومي ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ للحدود الليبية من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية لتتركهم ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ والبعض يموت أثناء محاولة تسلله إلى ليبيا.

وطالبت القوة من الجهات الأمنية في ﻣﺼﺮ وحرس الحدود المصري والليبي ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ للحد من ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ التي تفاقمت ﺧﻼﻝ الأشهر ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ والتي أصبحت تشكل ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ أمن ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية