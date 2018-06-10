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حويلي : هذا هو سبب زيارة نائب رئيس مجلس الدولة إلى مدينة طبرق

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري طرح مبادره للحل الليبي_الليبي مختلفة تماماً عن مبادرة النائب الأول للمجلس ناجي مختار التي قدمها مؤخراً.

حويلي أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد أن الفريق الذي ذهب إلى مدينة طبرق هو خاص بمراجعة مسألة الجنوب لحلحلة مشاكل المنطقة بين الحكومة المؤقتة ومجلسي النواب والدولة فقط.

وجدد تأكيده على أن ما حدث بطبرق ليس له علاقة بالمبادرة التي أطلقها المشري، مشيراً إلى أن مختار ترأس الفريق الذي توجه لطبرق برفقة عدد بسيط من أعضاء مجلس الدولة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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