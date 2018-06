النائب ” عمران” ” لـ” المتوسط”: الانتخابات ولقاء باريس والإصلاحات الاقتصادية وزيارات رمضان مضيعة للوقت

خاص المتوسط

أكد عضو مجلس النواب عن خليج السدرة “عامر عمران”، أن كل الخطوات التي نراها غير جدية ولا تأتي بجديد لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، معتبرا الانتخابات ولقاء باريس والإصلاحات الاقتصادية وزيارات رمضان مضيعة للوقت.

وقال ” عمران “، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” لم نرى أي خطوات جدية وحقيقية فيها جميعاً وما يحدث هو أضاعه للوقت وأعاده تمركز واستحواذ وتمهيد لأخر”

وتابع: ” ان كان هُناك خُطوات حقيقيةً فعلاً تبدأ باعتماد قانون الاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات المجالس التشريعية والرئاسية للمرحلة الدائمة بدستور يحدد سلطاتها جميعا”، مضيفا ” وفي جميع الأحوال لا أظن ان هناك عاقل يقبل بمرحلة انتقالية جديدة.

وحول لقاء مجلسي النواب ومجلس الدولة الاستشاري قال ” فإن كُنتُم صادقين فقوموا بتوحيد المؤسسات السيادية بخطوات سريعة وهذا إن خلصت النواياً يتأتى في شهر على الأكثر وهكذا تكونوا قُمتم بالكثير لأعاده الأمل للجميع” وليس عشاء عمل غرباً وشرقاً لتقسيم مناصب وهمية أو الحصول على مكاسب مؤقتة.

وشكك عضو مجلس النواب في “أنهم يريدون الذهاب للانتخابات فعلاً “. وأعرب ” عمران ” عن شكره وتقديره لكل جهود الخيرين القائمين على أعداد الإصلاحات الاقتصادية والتي قد تكون جيدة ولكن ذلك لن يكون ناجحاً كما لو وحدت مؤسسات الدولة وعلى رأسها المصرف والمركزي وذراعي الرقابة والمحاسبة أما الباقي ففيه تفاصيل يطول ذكرها.

وأضاف ” عمران ” موجها حديثة للأطراف التي اجتمعت في باريس ” أن بوادر فشلكم في لقاء باريس كانت واضحة جلية في لقاء لأن عنوانه لم يكن “ليبيا فوق الجميع” مؤكدا “سيفشل دون ريب لأن مصالح الأفراد تتباين والكل يقول أنا ومن بعدي الطوفان وهذا موروث وليس بجديد”.

وعبر عن تمنيه من كل الوطنيين المخلصين ممن هم موجودين الأن النظر لذاك المواطن الذي سُحق وأذل حتى لم يعد يملك إلا الدموع فهو صاحب هذه الأرض الطيبة أم هؤلاء أصحاب وثائق العهد والتطبيل وإعلاميي المادة ومن باع ضميره بدراهم فلم ينفعوا سابقيكم لينفعوكم”

