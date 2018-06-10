قاسم: أنقذنا أكثر من 150 مهاجرا بينهم نساء وأطفال

أنقذت دورية قطاع طرابلس “الزورق صبراتة” بحرس السواحل 152 مهاجرا غير قانوني، بينهم 19 إمرأة، و3 أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين، غمرت أحدهما المياه.

وقال الناطق باسم القوات البحرية أيوب قاسم، في تصريح للرائد، الأحد، إن عملية إنقاذ القارب الأول كانت على بعد 20 ميلا شمال زوارة، وعملية إنقاذ الثاني جرت على بعد 20 ميلا شمال من منطقة القره بوللي، مشيرا إلى أن القارب كان متهالكا وغمرته المياه، مبينا أن ناقلة النفط الليبية أنوار الخليج قدمت المساعدة إلى حين وصول زورق الدورية الذي تولى إنقاذ المهاجرين.

وأشار قاسم إلى أن الدورية أوصلت المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، مساء السبت، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وتسلّمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء، لافتا إلى أن الظروف التي يعمل فيها أفراد دوريات حرس السواحل “صعبة وغير اعتيادية” مع نقص الوقود، والتموين، وخاصة في شهر رمضان.

يذكر أن المهاجرين الذين أنقذتهم دورية “الزورق صبراتة” يحملون جنسيات 11 دولة أفريقية من 3 دول عربية هي الجزائر، وتونس، والسودان

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