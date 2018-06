أعلن رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة “إبراهيم اليتيمي” اليوم السبت، عن إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية للمستشفى الميداني بمدينة درنة.

وقال “اليتيمي”، إنه تم إيصال كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات للمستشفى الميداني الواقع بحي السيدة خديجة غربي مدينة درنة.

وتأتي الشحنة في إطار المساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرحى القوات المسلحة في كافة محاور القتال، والوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

‎وأفاد “اليتيمي” بأن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المستشفيات الميدانية داخل مدينة درنة وخارجها، ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة؛ المتمثّلة بمستشفى الوحدة، وإدارة الخدمات الصحية، وذلك بناء على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، وتوصيات مجلس وزراء الحكومة المؤقتة.

وأضاف ” اليتيمي” أن الوزارة تتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء كافة العمليات العسكرية وتحرير المدينة، وأن دعم المستشفيات الميدانية سيُساهم أيضاً في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.

The post “طوارئ صحة المؤقتة” ترسل شحنة أدوية لمستشفى بدرنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية