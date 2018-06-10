الليبية لحقوق الإنسان ترحب بقرار فرض عقوبات على 4 ليبيين

رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن الدولي، المتعلق بفرض عقوبات على 4 ليبيين على خلفية تورطهم بعمليات الاتجار وتهريب البشر، إلى جانب نقل المهاجرين غير القانونيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، حيث أعربت عن أملها بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار مجلس الأمن ، وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والوقود في كل مناطق ليبيا، وخاصة المنطقة الممتدة من شواطئ مصراتة إلى زوارة غرباً.

هذا وختمت المنظمة بيانها بالتذكير، أن مكتب النائب العام أصدر العديد من المذكرات بشأن ضبط وإحضار عدد من المهربين وتجار البشر ، دون قدرة السلطات الضبطية على إحضارهم والقبض عليهم.

الجدير بالذكر أن القرار الأممي، يشمل تجميد أصول المذكورين في القرار وحظر سفرهم وملاحقتهم القانونية.

وتأتي هذه العقوبات عقب شهرين من عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأمريكية على عدة متورطين فى تهريب الوقود.

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