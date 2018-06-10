الفارسي: فاسدون يريدون إقامة إصلاح اقتصادي في البلاد

انتقد المحلل السياسي والحقوقي، عبد القادر الفارسي، مشروع الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في اجتماع تونس بإشراف السفارة الأمريكية.

وقال الفارسي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “فاسدون ماليا يريدون إقامة إصلاح اقتصادي في البلاد، أليس الأولى أن يبدأو بإعادة الأموال التي نهبت وأن يبدأو بتقليص مرتبات الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى 50 % وكذالك كل البعثات الدلبوماسية وتقليصها وإغلاق الكثير منها ومحاربه التهريب واستخدام سياسة التقشف في الأنفاق الحكومي على الجهات العامة ورفع مخصصات أرباب الأسر من الآن وإعادة علاوة العائلة عن كل السنوات الماضية هذا فقط ما تحتاجه البلاد إلى أن يتم الاستفتاء ع الدستور والانتخابات لتبدأ الإصلاحات بعدها بدراسة منضبطة تفيد ولا تضر في بلاد البترول والغاز بدل أن يحكو لنا عن إصلاح سيضر المواطن أكثر مما ينفعه عن طريق زيادة سعر الصرف ورفع الدعم الذي سيكون تأثير مباشر على المواطن لا على المسؤول الذي سيزيد ثراء من إصلاحات الفاسدين، أيها المواطن لن يصلح الفاسدون ماليا أمرك أو أمر البلاد والتغيير يأتي من الشارع للدخول في مرحلة حقيقة من الاستقرار الدائم”.

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