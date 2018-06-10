خارجية الوفاق تتابع ملف الإعلام وترصد خطاب الكراهية

قال مدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الأربد، الأحد، إن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، كلفت ثلاث موظفات من إدارة الإعلام الخارجي بمتابعة ملف الصحافة والإعلام، وحقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية والعنف في وسائل الإعلام.

وأوضح الأربد، في تصريح للرائد، أن استحداث هذا البرنامج يأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة لعمل إدارة الإعلام الخارجي في دعم حرية الصحافة والإعلام، ورفض خطاب الكراهية والعنف، ومتابعة أي انتهاكات أو إساءة للصحافيين والإعلاميين المعتمدين بإدارة الإعلام الخارجي.

وأشار الأربد إلى أن الإدارة تسعى إلى ترسيخ مفهوم الحرية بما يتماشى مع قيم ومبادئ المجتمع الليبي السمحة، ومع مواثيق وعهود ومبادئ الليبيين، والعمل بالتوازي على رفض أي ممارسات لتعزيز خطاب الكراهية ودعوات العنف والانقسام والإقصاء.

يشارإلى أن الأربد أستلم مهامه كمدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية شهر مايو المنصرم ، خلفا للمدير السابق لمياء الزليطني .

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