المتوسط:

أكد الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم، حسن بواكريم، أن جهاز هيئة السلامة الوطنية شحات، توقف عن العمل نتيجة تهالك ونقص الإمكانيات، داعيا الجهات المختصة إلى توفير معدات جديدة للجهاز، مضيفًا أنَّ طواقم الدفاع المدني بحاجة للكثير من أنواع سيارات المطافي.

وأشار بواكريم، إلى أن النيران اشتعلت في عدة أماكن منها المنطقة الأثرية والساحة الخضراء الخاصة بمستشفي الصدرية المنصورة، إذ تم إخمادها عن طريق سيارات المياه الخاصة بالمواطنين وسيارات شركة المياه والصرف الصحي وبتعاون من رجال الأمن .

وناشد بواكريم، الجهات المختصة الإسراع في توفير هذه المعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذها من الغابات الخضراء، محذراً كافة المواطنين من عدم رمي السجائر المشتعلة، أو إضرام النيران بمكبات النفايات، داعيا الزائرين إلى إطفاء النيران بعد ترك المكان تجنبا لحدوث الحرائق.

The post جهاز «السلامة الوطنية» بشحات يتوقف عن العمل لنقص الإمكانيات appeared first on صحيفة المتوسط.

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