الشحومي ما طرح في تونس يفتقد للشرعية القانونية والدستورية

قال خبير الاقتصاد الدولي سليمان الشحومي ان مشروع الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في اجتماع تونس اتضح من خلال ما نشره البنك المركزي بأنه ليس اصلاح بقدر ما هو تحريك اضطراري في بعض ادوات الإصلاح وإغفال للبقية الباقية والاهم في اي مشروع اصلاحي وأضاف بل ان كل ما يطرح يفتقد للشرعية القانونية والدستورية و هما ركن أساسي لان برنامج الإصلاح الاقتصادي يقوم علي الشمولية والوضوح لكافة الجوانب الاقتصادية وتأثيراتها المُحتملة وسبل المعالجة آنياً ومستقبلياً.

وأضاف المهم ان الصورة الان تشير الي فرض رسوم علي بيع العملة تتجاوز 200% من سعر الصرف الرسمي بقرار من حكومة الوفاق علي التجار مع بقاء السعر الرسمي للتحويلات الحكومية وتعاقداتها ويقابلها رفع كامل لدعم الوقود والذي سينعكس في رفع في سعر الوقود وربما حتي الكهرباء، واعتبر تعديل حصة الفرد من الدولارات بالسعر الرسمي كنوع من الرشوة للمواطن واقرار من الحكومة والبنك المركزي بتغذية السوق السوداء للدولار بدولارات أرخص من الدولارات التي ستعطي للتاجر عبر السعر التجاري، متسائلاً ما هو موقف البنك المركزي من التسوية الضريبة للأموال مجهولة المصدر والنشاط التي ستودع للحصول علي الدولارات.

وقال برنامج الاصلاح تضمن اعادة منح علاوة العائلة المتعطلة منذ عدة سنوات حسب البرنامج ولم يتضح ما اذا كان سيتم صرفها بأثر رجعي منذ لحظة توقفها اما من الان فقط متسائلاً كيف سيتم الصرف برغم من ان الترتيبات المالية لهذا العام لم تتضمن صرف علاوة العائلة.

وأفاد بأن الحل يتطلب توحيد البنك المركزي واعادة بناء هياكله ليتمكن من تعديل سعر الصرف وفقاً لما أقره القانون وتقره الحكومة من برنامج الإصلاح وتعكسه في ميزانية عامة واضحة المعالم.

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