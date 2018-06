«المعداني»: بدء حصر المنازل المتضررة من الحرب على داعش في سرت

المتوسط:

اجتمع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع مسئول مكتب الإسكان والمرافق سرت المهندس الصديق بن إسماعيل ومدير مشروعات المرافق سرت المهندس امحمد فرج.

وتناول الاجتماع، آلية تفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2018 م بشأن حصر المنازل المتضررة جزئياً وكلياً نتيجة حرب تحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد عميد البلدية على ضرروة التنسيق فيما قام به مكتب الإسكان والمرافق سرت للبدء الفعلي في العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك وإحالة الكشوفات إلى وزارة الإسكان والمرافق لاتخاذ إجراءات سريعة ولرفع المعاناة على المواطنين، وفيما يتعلق بالأسعار المشار إليها في القرار أوضح عميد البلدية، أنه تمت إضافة بنود لزيادة القيمة المالية للمتر المربع بحيث تتناسب مع إرتفاع الأسعار الحالية.

وبشأن تعويضات الحرب خلال العام 2011، أوضح عميد البلدية، أنه قد قام خلال الأسبوع الماضي بالتواصل مع جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، إذ تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز بالبدء في إجراءات التدقيق بعد عطلة عيد الفطر مباشرة وأن المبالغ المخصصة للدفعة الثانية 50% موجودة في حساب وزارة المرافق وأنه قد تم الحصول على الموافقة من ديوان المحاسبة للبدء في الصرف فور انتهاء إجراءات التدقيق.

