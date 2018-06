المتوسط:

كلف محمد هيثم عيسى وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق الوطني سامي فرج انوير كشلاف بمهام مدير مساعد لإدارة الخدمات الصحية غريان.

وأصدر الوزير القرار رقم 341 لسنة 2018 بشأن قرار التكليف

The post وزير الصحة بالوفاق يكلف «كشلاف» مديرا مساعدا لإدارة الخدمات الصحية غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية