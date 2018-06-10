مناقشة حصر المنازل المتضررة جزئياً وكلياً بحرب تحرير سرت

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع مسؤول مكتب الإسكان والمرافق المهندس الصديق بن اسماعيل، تفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2018.

وأوضحت بلدية سرت على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع شمل مناقشة حصر المنازل المتضررة جزئياً وكلياً نتيجة حرب تحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي.

من جهته، أكد المعداني على ضرروة التنسيق فيما قام به مكتب الإسكان والمرافق سرت والاجتماع مع المكاتب الهندسية للبدء الفعلي في العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وإحالة الكشوفات إلى وزارة الإسكان والمرافق لإتخاذ إجراءات سريعة لرفع المعاناة على المواطنين.

وفيما يتعلق بالأسعار المشار إليها في القرار، أوضح عميد بلدية سرت، أنه تمت إضافة بنود لزيادة القيمة المالية للمتر المربع بحيث تتناسب مع ارتفاع الأسعار الحالي .

وحول تعويضات الحرب خلال العام 2011 ، أوضح المعداني، بأنه تم الأسبوع الماضي التواصل مع جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، حيث تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز بالبدء في إجراءات التدقيق بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، وأن المبالغ المخصصة للدفعة الثانية 50% موجودة في حساب وزارة المرافق، مبيناً أنه تم الحصول على الموافقة من ديوان المحاسبة للبدء في الصرف فور إنتهاء إجراءات التدقيق .

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