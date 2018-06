«الناظوري» يبحث مع القيادات العسكرية سير عمليات تحرير درنة

المتوسط:

عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة- بن جواد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الفريق عبد الرازق الناظوري، اليوم الأحد، اجتماعا مع غرفة عمليات مدينة درنة للوقوف على سير المعارك التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية لتطهير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية.

وفي نفس السياق اجتمع الفريق «الناظوري» مع رئيس غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي و معاونة العميد أحمد سالم، حيث أثني على العمل الجبار والمبهر التي تقوم به القوات المسلحة في سبيل صون الوطن وحماية أراضيه.

