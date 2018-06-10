اتحاد المغرب العربي للغرف الاقتصادية يجتمع في طرابلس

اجتماع اتحاد المغرب العربي للغرف الاقتصادية امس السبت في طرابلس لمناقشة لبحث وضعية الاتحاد والسبل الكفيلة بتفعيله.

الاجتماع تضمن مناقشة تفعيل اتحاد المغرب العربي للغرف الاقتصادية من خلال مراجعة قوانينه التنظيمية لخلق هيئة رجال الأعمال داخل الاتحاد كما تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المعدل للاتحاد بالإجماع والاتفاق على تنظيم الملتقى الاقتصادي المغاربي بليبيا نهاية شهر يناير القادم.

وفي الاجتماع تقرر أيضاً تشكيل هيئة رجال الأعمال من الأعضاء المقترحين وهم اللافي خليفة عثمان ومحمد علي البشير من ليبيا، وحسان بركاني وعبداللطيف اسطنبولي من المغرب، ولطفي حمروني ومنتصر خلف الله من تونس، وأمين بوطالب وعبدالمجيد خبزي من الجزائر إضافة إلى عضويْن من موريتانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية