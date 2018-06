المتوسط:

أجرى الجيش الليبي، اليوم الجمعة، علميات تمشيط واسعة داخل شوارع منطقة شيحا في مدينة درنة‏، لتطهيرها من الجماعات الإرهابية.

وقد بدأ الجيش الليبي بعملية تحرير درنة الأسبوع الماضى، وفى خلال أيام قلائل استطاع السيطرة على أغلب المناطق في درنة وأبرزها السيطرة على الميناء البحري الرئيسي للمدينة باتجاه الشوارع الأربعة الرئيسة والممتدة الي شارع الوادي وهي ” شارع ساحل الكورنيش و شارع الديباني وشارع البحر وشارع الجلاء.

http://almotawaset.com/wp-content/uploads/2018/06/تمشيط.mp4

فيما لازالت عدة مناطق خارج سيطرة القوات المسلحة، حيث تتحصن الجماعات الإرهابية في في مناطق شعبيه اسكندر وحي القلعه ومدرسة الوحدة ومحيطه و شارع الجيش الممتد بين منطقه المغار ومسجد الصحابه ومعسكر عزوز والموحشه وشعبية غازي والجبيله والعلوه وشارع حشيشة وشارع البحر وشارع الفنار وشارع الحبس ومنطقة السواني ونادي دارنس ومحيطه والملاهي.

The post فيديو.. الجيش الليبي يمشط شوارع «شيحا» المحررة في درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية