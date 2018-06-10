إيطاليا تضبط 10 أطنان مخدرات مهربة من ليبيا مع أصحابها فى عرض البحر

ليبيا – تمكنت وحدات من الشرطة الايطالية من القبض على تسعة أشخاص يمتهنون تجارة البشر والمخدرات من على ظهر سفينة كانت تبحر فى البحر المتوسط.

ووفقاً لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية فأن عشرة أطنان من المخدرات المهربة من ليبيا كانت بحوزة المجموعة المعتقلة مشيرة الى ان مجموعة ليبية أخرى من تجار البشر كانت مرتبطة بالعملية .

وتربط التقارير الايطالية بين تجارة المخدرات عبر إستخدام عوائدها فى عمليات تمويل وتنشيط انشطة الهجرة غير الشرعية وكذلك دعم الارهاب .

ولم توضح الصحيفة عن جنسيات الافراد التسعة الذين اعتقلتهم الشرطة على متن قاربهم فى عرض البحر او عن ما اذا كانت وجهتهم الى الاراضي الايطالية مباشرة.

وكشفت الصحيفة الايطالية واسعة الانتشار عن أن قيمة الشحنة المضبوطة من المخدرات تبلغ ما بين 15- 20 مليون دولار أمريكي .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية