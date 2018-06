المتوسط:

تمكن الجيش الليبي من قتل العشرات من الإرهابيين في درنة، خلال عملية تطهير المدينة، ومن بين القتلى اليوم الجمعة، إرهابي مصري الجنسية لدي تنظيم أنصار الشريعة ويدعي ” عمر المصري ” خلال المواجهات التي دارت في مشروع العمارات الكروية بالمدخل الغربي قبل تطهيرها من قبل القوات المسلحة الليبيه في 6 يونيو 2018 .

يذكر أن ” عمر المصري ” من مواليد 1984 ويعمل ” سباك ” والتحق بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2015 ولديه سكن للإيجار في شارع البحر بوسط المدينة ،ومتزوج ليبية من ” ال بالعيد ” .

The post مقتل إرهابي مصري من «أنصار الشريعة» خلال عمليات تحرير درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية