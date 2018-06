عميد شحات يُطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء النازحين من درنة

المتوسط:

أصدر عميد بلدية شحات، حسين محمود حسين، بيانًا، يُخاطب رؤساء ومدراء الأجهزة الأمنية بالبلدية، جاء نصه: «حرصًا منا على المُحافظة على الجانب الأمني بالبلدية، لذلك يُطلب منكم إبلاغ الأهالي بالبلدية بضرورة الاتصال بكم، وذلك لغرض تعبئة الاستبيان الخاص بالنازحين من مدينة درنة، الذين يتمَّ استقبالهم سواء بالبيوت كضيوف أو من خلال التأجير».

وتابع البيان، المنشور على على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخاصة بالبلدية،: «يُطلب منكم اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة بالخصوص، وسيتحمل كل مخالف المسئولية القانونية المترتبة على ذلك».

