بالأسماء..مصرع قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بدرنة

تمكنت القوات المسلحة الليبية من القضاء على ثلاث قيادات لتنظيم القاعدة خلال المواجهات التي دارت في منطقة شيحا الشرقيه 9 يونيو 2018 وهم ، المفتي الشرعي لمجلس شوري مجاهدي درنه المنحل ويدعي عمر رفاعي سرور وهو من مواليد 1970 ويكني أبوعبداللة.

وقد حاصرت القوات المسلحه الليبية القيادي سرور في مكان سكانه في أحد الأزقة بمنطقة الجبيله خلف مدرسة الصفاء في 6 يونيو 2018 ووقعت مقاومه منه مما أدى الي مقتل أطفاله الأربعه وزوجاته الثلاث وتمكن منها من الهروب وهو مصاب عبر منزل آخر مجاور لمنزله يرجع لأل الورفلي بعد أن قفز فيه وبرفقته امرأة أخري وثلاث أشخاص آخرين .

كما تمكنت القوات المسلحة من القضاء على خطيب مسجد حي 400 المدعو عبدالسلام العوامي مواليد 1991 والمكني ابوعمر ومن سكان حي 400 في منطقة الساحل الشرقي ،فضلا القضاء على أبي بوزيد الشلوي من مواليد 1973 ومن مدينة بنغازي وهرب منها خلال العام 2014 .

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